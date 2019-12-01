Teleférico de Uruapan permite viajar con tu bici: Gladyz Butanda

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Abril de 2026 a las 16:21:25

Morelia, Michoacán, a 14 de abril de 2026.- El sistema teleférico permitirá a las y los usuarios trasladarse con sus bicicletas al interior de la cabina, con la finalidad de que estos puedan hacer uso de este medio de transporte para complementar sus trayectos cotidianos, informó la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías.

Enfatizó que esta iniciativa nace también de la necesidad de impulsar medios de transporte amigables con el medio ambiente, como es el caso del teleférico o de la bicicleta.

Cabe mencionar que, de acuerdo con las proyecciones de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum), el teleférico prevé reducir hasta en un 40 por ciento la emisión de gases contaminantes en Uruapan.

En la lógica de contribuir con el cuidado del medio ambiente, Gladyz Butanda Macías suma un total de 29.4 kilómetros de ciclovía construidos en diferentes proyectos de movilidad en el estado, los cuales contemplan calles completas donde el peatón es prioridad.

De acuerdo con el corte de caja más reciente de la red ciclista estatal, del año 2023 a 2025 la Sedum ha acondicionado 20.7 kilómetros de ciclovía, así como 8.6 kilómetros de ciclovía con carril compartido.

Este kilometraje de ciclovía se logró gracias a diferentes proyectos integrales de movilidad, entre ellos la ampliación de la avenida Amalia Solórzano, el mejoramiento y rehabilitación de la avenida Paseo de la Revolución, y la conexión vial San Nicolás Obispo-Villas del Pedregal, entre otros.