Teleférico de Uruapan con 78% de aprobación ciudadana: Enkoll

Teleférico de Uruapan con 78% de aprobación ciudadana: Enkoll
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Abril de 2026 a las 12:23:02
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Morelia, Michoacán, 14 de abril de 2026.- El 78 por ciento de los uruapenses que fueron consultados por la empresa Enkoll, externaron una opinión positiva sobre el teleférico, medio de transporte seguro, ecológico e inclusivo que entrará en funcionamiento el próximo 18 de abril con su inauguración a cargo del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla. 

De acuerdo con la encuestadora, la mayoría de los consultados externaron su confianza al señalar que sí era necesario porque el teleférico mejorará el transporte público de la ciudad y dará un aliciente para reactivar el turismo de Uruapan.

Los ciudadanos reconocieron también que el teleférico trajo otras obras importantes al rehabilitarse calles aledañas, construcción de espacios públicos como un mercado, el nuevo DIF municipal, áreas deportivas, entre otros que son prioritarios para el desarrollo colectivo, económico y social. 

El teleférico de Uruapan fue construido con recursos estatales sin generar deuda pública y comprende 8.4 kilómetros de recorrido de oriente a poniente con 6 estaciones permitiendo el ordenamiento urbano y el desarrollo turístico y productivo regional.

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