Teleférico de Uruapan, a días de su inauguración; próximo a recibir certificación europea: Bedolla

Uruapan, Michoacán, 20 de febrero de 2026.- En su recta final de construcción, el teleférico de Uruapan está próximo a recibir la certificación de su sistema operativo y de seguridad, lo que permitirá poner fecha para su inauguración y puesta en marcha, en beneficio de más de 12 mil personas usuarias diariamente, informó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

En un recorrido realizado por las estaciones 6 (Parque Nacional), 4 (Presidencia Municipal) y 1 Hospital Regional, el mandatario detalló que los procesos de certificación por parte de una empresa europea se llevarán a cabo a partir del 8 de marzo, con una duración aproximada de 15 días. “Está muy avanzada la obra, estamos a días de su inauguración”, dijo.

“Es un transporte público de vanguardia, seguro, amigable con el medio ambiente, económico e inclusivo para las personas con discapacidad”, destacó Ramírez Bedolla, acompañado de la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías; la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz; la legisladora federal, Guadalupe Mendoza Arias; el diputado local, Carlos Tafolla; el subsecretario de Gobierno, Juan Manzo; la coordinadora de Coordinación, Záyin Villavicencio; entre otras autoridades estatales y municipales.

Butanda Macías informó al gobernador los avances que existen en las pruebas eléctricas, mecánicas y de los sistemas de comunicaciones; así como del progreso de la obra civil y de los trabajos que se encuentran en proceso.

El Gobierno de Michoacán construye el teleférico de Uruapan con una inversión estatal de 3 mil 200 millones de pesos, sin contratar deuda pública; cuenta con una longitud de 8.5 kilómetros, seis estaciones y 91 cabinas por donde diariamente se moverán más de 12 mil personas, quienes verán reducidos sus tiempos de traslado, con el mismo costo que el transporte público.