Teleférico de Morelia alcanza 85 % de avance; entra en etapa de pruebas

Morelia, Michoacán, 7 de octubre de 2026.- El teleférico de Morelia registra un avance general del 85 por ciento y entra en una etapa decisiva rumbo a su puesta en operación, con la realización de pruebas técnicas y la conclusión de trabajos en la infraestructura que integra las primeras cuatro estaciones.

La titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum), María Elena Huerta, informó que el primer segmento, que conectará el Estadio Morelos con el Monumento a Lázaro Cárdenas, cuenta con la totalidad del sistema electromecánico de sus cuatro estaciones instalado. Por ello, actualmente se realizan pruebas de recorrido de las cabinas, conexiones eléctricas y verificaciones de los distintos componentes del sistema.

Explicó que los trabajos actuales también contemplan la conexión de los sistemas de comunicación y equipos eléctricos entre las torres y las estaciones. Posteriormente se desarrollarán pruebas de carga y frenado, necesarias para comprobar el comportamiento del sistema bajo diferentes condiciones de operación, antes de avanzar hacia la certificación correspondiente.

La funcionaria destacó que este proceso forma parte de los protocolos necesarios para garantizar que el teleférico cumpla con los estándares de seguridad y calidad aplicables a los sistemas de transporte por cable. Una vez concluidas las pruebas, especialistas europeos realizarán la revisión integral del sistema como parte del proceso de certificación.

Con una longitud total de 7.2 kilómetros, el teleférico de Morelia conectará el norte y sur de la ciudad mediante un sistema de transporte moderno, accesible y sustentable, que contribuirá a reducir tiempos de traslado y ofrecer una nueva alternativa de movilidad para las y los morelianos.