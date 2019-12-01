Teleférico de Morelia a un 60 % de avance: Gladyz Butanda

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Diciembre de 2025 a las 12:45:41

Morelia, Michoacán, 8 de diciembre de 2025.- La construcción del teleférico de Morelia avanza en un 60 por ciento, con un sistema electromecánico fabricado en un 98 por ciento y un avance promedio por estación superior al 50 por ciento, informó la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías.

En conferencia de prensa encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, la titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum), Gladyz Butanda, expuso que un avance importante también se reporta en la construcción de siete torres que conectarán el cableado de este medio de transporte.

“El teleférico de Morelia avanza con celeridad para que este medio de transporte coloque a la capital en la cúspide de la movilidad”, mencionó la funcionaria estatal.

Con respecto a las tareas relevantes que se están ejecutando, dijo que en la estación 1, ubicada en el Estadio Morelos, ya se montó la primera cabina y se están realizando obras de albañilería; mientras que en la estación 2, ubicada en la colonia Eduardo Ruiz ya se está instalando el sistema electromecánico.

Finalmente dijo que, junto al teleférico, se realizarán obras complementarias con perspectiva de género, senderos seguros así como espacios recreativos bajo una inversión superior a los 100 millones de pesos.