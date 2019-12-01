Tejiendo redes de apoyo para revertir rezago educativo: Brissa Arroyo 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Febrero de 2026 a las 18:45:25

Morelia, Michoacán, a 5 de febrero de 2026.- La red de apoyo de la diputada local Brissa Arroyo continúa fortaleciéndose y se expande ahora al tema educativo con la idea de coadyuvar a revertir el rezago que aún persiste y el analfabetismo.

Es por ello que la Congresista y Coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD (GPPRD) en la 76 Legislatura, sostuvo una reunión de trabajo con Elesban Aparicio Cuiriz, delegado del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), con quien se esbozó una ruta de trabajo que permita alcanzar el objetivo.

Brissa Arroyo mencionó que durante sus recorridos en las zonas rurales y algunas colonias de Morelia, la ciudadanía le ha solicitado tener acceso a educación para poder concluir sus estudios de primaria y secundaria e incluso para aprender a leer y escribir.

En ese sentido agradeció la apertura del delegado de INEA, Elesban Aparicio, y asumió el compromiso de mantener una coordinación institucional para poder crear una red de capacitadores y llegar a esos lugares en donde hace falta.

“La educación nos forma en el libre pensamiento, nos ayuda a construir comunidad, y significa también alcanzar la justicia social, promover la reconstrucción del tejido social, sembrar paz, ser más productivos en la parte laboral”, enfatizó Brissa Arroyo.

De acuerdo con algunas cifras oficiales en Michoacán se han contabilizado más de 200 mil personas mayores de 15 años que se consideran en condición de analfabetismo, que no saben leer y escribir, así como más de 400 mil con primaria y / o secundaria incompleta.