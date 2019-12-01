TEEMICH ordena emitir convocatoria para encargatura del orden en el Fraccionamiento La Hacienda

Morelia, Michoacán a 17 de noviembre de 2025.- Durante sesión pública, el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán ordenó a las autoridades del Ayuntamiento de Morelia emitir la convocatoria para la elección en la encargatura del orden del Fraccionamiento La Hacienda ubicado en la capital michoacana.

En el juicio de la ciudadanía TEEM-JDC-243/202 promovido por José Alfredo Almaguer Morales, por su propio derecho y en su calidad de vecino del Fraccionamiento La Hacienda, en esta ciudad, en contra del Ayuntamiento de Morelia y otros, por la supuesta omisión de aprobar y emitir la convocatoria para la elección de la encargatura del orden de la citada demarcación territorial; cuestión que, desde su concepto, le irroga una vulneración su derecho político-electoral de votar y ser votado.

Las Magistradas y los Magistrados del Tribunal Electoral declararon fundado el agravio hecho valer por el actor, tras en autos se encuentra plenamente acreditado que las autoridades señaladas como responsables fueron omisas en aprobar y emitir la convocatoria de mérito en el plazo fijado para tal efecto; por tanto, una afectación al derecho a votar y ser votado de la ciudadanía para elegir a esta autoridad auxiliar.