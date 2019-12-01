TEEMICH confirma convocatoria y acta de asamblea de la tenencia de Opopeo

Morelia, Michoacán a 17 de octubre de 2025. Los integrantes del Pleno del Tribunal Electoral del Estado, en sesión pública, hoy resolvieron dos juicios de la ciudadanía acumulados, y un procedimiento especial sancionador de Violencia Política en Razón de Género.

En los juicios ciudadanos TEEM-JDC-239/2025 y TEEM-JDC-241/2025, acumulados, promovidos por personas de la Tenencia de Opopeo, municipio de Salvador Escalante, Michoacán, contra el acuerdo IEM-CEAPI-28/2025, mediante el cual se aprobó la convocatoria y el plan de trabajo para la consulta previa, libre e informada a celebrarse el 19 de octubre de 2025, el Pleno confirmó el acto impugnado. Se determinó que la asamblea en la que la comunidad decidió someter a consideración la solicitud de presupuesto directo fue celebrada conforme a la normativa aplicable, ya que la convocatoria y el acta respectivas constituyen prueba suficiente de su realización válida.

En el procedimiento especial sancionador 39/2025, dos integrantes del cabildo denunciaron a otra persona integrante del mismo órgano por presunta violencia política en razón de género, derivada de expresiones realizadas en sesiones y de la difusión de un audio, un sticker y un meme en la red social WhatsApp. Aunque se acreditaron algunas manifestaciones en dos de las diez sesiones señaladas, el Tribunal declaró la inexistencia de las infracciones, al considerar que dichas expresiones, si bien pudieron resultar severas o incómodas, no tuvieron carácter doloso ni ocasionaron afectación a derechos político-electorales. Asimismo, no se identificaron contenidos sexistas, discriminatorios o misóginos, ni un patrón sistemático o intencionado de violencia.