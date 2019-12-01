“Te manda estos 300 mil pesos mi tío, el Gober”: Revelan video de exfuncionario de Chiapas financiando campaña de Morena, cuando Manuel Velasco era Gobernador

Ciudad de México, a 27 de agosto de 2025.– Nuevos videos difundidos por Latinus han reactivado el debate sobre el financiamiento político a las campañas del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) liderado por Andrés Manuel López Obrador, al mostrar a David León Romero –excoordinador de Protección Civil– entregando sobres amarillos con dinero en efectivo a un candidato de Morena en Chiapas, supuestamente enviados por el entonces gobernador del estado, Manuel Velasco Coello.

En la grabación, realizada en 2015, se escucha a León decir: “Te manda estos 300 mil pesos mi tío, el gober. Dice que le metas con todo”, en alusión directa a Velasco, quien en ese momento encabezaba el Ejecutivo chiapaneco y hoy ocupa un escaño en el Senado como coordinador del PVEM. Luego de ser uno de los operadores más cercanos a Enrique Peña Nieto, Velasco pasó a ser de los consentidos de AMLO igual que David León, quien recibió un cargo federal, pero tuvo que renunciar por el escándalo.

La revelación ha generado una ola de reacciones políticas y sociales, ya que se interpreta como evidencia de un esquema de financiamiento paralelo para campañas de Morena en sus primeros años de consolidación.

Analistas señalan que este tipo de prácticas, de confirmarse, no solo vulnerarían la legislación electoral, sino que además exhiben los nexos de conveniencia entre el Partido Verde y Morena, aliados estratégicos en la actualidad.

Velasco reaccionó horas antes desde la plenaria de su bancada en el Senado, cuestionado sobre la exoneración a Pío López Obrador, hermano del expresidente que también recibió sobres amarillos de manos de David León, negando el político del PVEM cualquier participación en esos movimientos de recursos.

“Durante mi gobierno no hubo entrega de dinero a ningún movimiento político ni a ninguna persona en particular”, aseguró ante medios de comunicación.

La polémica recuerda el caso de 2020, cuando se filtraron otros videos en los que David León aparecía entregando sobres similares a Pío López Obrador, hermano del entonces presidente. Aunque el INE cerró aquel expediente por falta de pruebas fiscales y bancarias, el material difundido este martes coloca nuevamente en la mira el uso de dinero en efectivo en la política mexicana.

Mientras tanto, en Chiapas, ciudadanos y opositores exigen una investigación a fondo que determine el origen de los recursos, el posible desvío de fondos públicos y las responsabilidades políticas y legales que pudieran derivarse.

Con estas nuevas imágenes, el fantasma de los “sobres amarillos” amenaza con convertirse en uno de los mayores escándalos políticos de cara a las elecciones de 2027, al poner en entredicho la transparencia en el financiamiento de campañas y el papel del actual senador Velasco dentro de la alianza oficialista.