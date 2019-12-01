Tarjetas del teleférico se podrán adquirir en Oxxo y Farmacias Guadalajara: Gladyz Butanda

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Diciembre de 2025 a las 12:58:35

Morelia, Michoacán, 9 de diciembre de 2025.- Las tarjetas con las que se pagará el pasaje en los teleféricos de Morelia y Uruapan se podrá adquirir en tiendas Oxxo y farmacias Guadalajara, informó la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías.

La funcionaria estatal informó además que el costo de la tarjeta será de 12 pesos y podrá ser recargada sin mínimos ni máximos, de manera que las y los usuarios podrán disponer del crédito que deseen o requieran para sus traslados diarios.

“La tarjeta también se podrá adquirir y recargar en las estaciones del teleférico a un costo accesible que garantizará que todas y todos los michoacanos, así como visitantes, puedan hacer uso de este medio de transporte y atractivo turístico”, refirió.

Gladyz Butanda, impulsora de este medio de transporte, dijo que en breve se firmará un convenio con las tiendas de conveniencia y farmacias antes citadas, a fin de formalizar su participación en el esquema de cobro de los teleféricos de Morelia y Uruapan.

Asimismo, dijo que se emprenderá una campaña de difusión para familiarizar a la ciudadanía con este método de pago, iniciando en Uruapan, por ser el primer municipio donde operará el teleférico.