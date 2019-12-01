Tarifa Unidos arranca el 25 de octubre en San Juan del Río: Gerardo Cuanalo

Querétaro, Querétaro, 15 de octubre del 2025.- En rueda de prensa, el director de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ), Gerardo Cuanalo Santos, en compañía del senador de la República de México, Agustín Dorantes Lámbarri, indicó que la tarifa preferente más baja de todo el país, la Tarifa Unidos, estará operando en los tiempos previstos en el municipio de San Juan del Río, fortaleciendo así la movilidad y la economía de las familias queretanas.

“A partir del sábado 25 de octubre entrará en funcionamiento el programa de Tarifa Unidos; llevamos un gran avance hoy con la instalación de los equipos, tenemos el 70 por ciento de los equipos ya instalados en los diferentes autobuses, nos falta el 30 por ciento, todo está perfectamente programado”, mencionó.

Resaltó que, al igual que en la Zona Metropolitana, los sectores que pueden sumarse al programa estatal son: estudiantes, adultos mayores, personas con discapacidad; así como el personal del sector educativo, sector salud, sector seguridad, Fiscalía General, bomberos, militares y sindicalizados de gobierno estatal y municipal.

Asimismo, Cuanalo Santos destacó que el número de registros a la Tarifa Unidos va en aumento, por lo que exhortó a la ciudadanía a realizar su trámite durante la presente convocatoria y beneficiarse directamente de una tarifa preferente de dos pesos y transbordo cero pesos, en el nuevo sistema de movilidad.

“Hasta este momento llevamos tres mil 723 personas que se han inscrito y han recogido su credencial; estamos hablando dos mil 194 adultos mayores, mil 303 estudiantes, 92 personas con alguna discapacidad, 87 del sector educativo, 29 del sector salud y, sucesivamente, el sector de seguridad cuatro y sindicalizados 14”, expresó.

Destacó que, actualmente el municipio cuenta con 62 centros de recarga ubicados en las tiendas OXXO y tres cajeros, uno instalado en la Universidad Tecnológica de San Juan del Río, otro en la escuela secundaria Antonio Caso y uno más en la facultad de Psicología de la UAQ; sin embargo, enfatizó que se prevé la habilitación de más puntos en los siguientes días.

El director de la AMEQ mencionó que las y los usuarios también pueden recargar sus tarjetas de prepago desde la app Qrobus al dar de alta una tarjeta bancaria o mediante tecnología NFC, alternativas sencillas y rápidas que pueden llevarse a cabo desde cualquier lugar con internet.

Indicó que a partir del 20 de octubre se desplegarán 80 socializadores en 10 puntos con mayor afluencia en la demarcación, con el objetivo de informar y orientar a la ciudadanía sobre el uso de la tarjeta Qrobus, Bonos Qrobus, app Qrobus y Tarifa Unidos.

En su intervención, Agustín Dorantes Lámbarri, reconoció el trabajo de la actual administración estatal, implementado por la AMEQ, para promover un modelo de movilidad eficiente, transparente y seguro, que acerque a las y a los sanjuanenses a sus centros de salud, escuelas y trabajos, promoviendo el desarrollo económico y la conectividad en la región.