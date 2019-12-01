Tania Larios informó que IECM determinó medidas cautelares por violencia política de género en su contra

Tania Larios informó que IECM determinó medidas cautelares por violencia política de género en su contra
Ciudad de México, 12 de marzo de 2026.- La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) determinó iniciar un procedimiento sancionador y dictar medidas cautelares por presunta violencia política de género en contra de la dirigente priista Tania Larios Pérez.

De acuerdo con un posicionamiento público difundido por la propia Larios, el órgano electoral concluyó que las manifestaciones y expresiones realizadas por Manuel Pedrero en su contra no están protegidas por la libertad de expresión ni constituyen una crítica legítima al ejercicio de su cargo.

La Comisión consideró que dichas expresiones representan agresiones que configuran violencia política en razón de género (VPMG), por lo que resolvió, de manera unánime, ordenar medidas cautelares.

Entre las acciones determinadas por la autoridad electoral se encuentra la eliminación de publicaciones en redes sociales relacionadas con el caso, así como la edición del video que dio origen a la denuncia.

Asimismo, el IECM otorgó una tutela preventiva para que el denunciado se abstenga de continuar ejerciendo actos de violencia en contra de la funcionaria.

En su pronunciamiento, Tania Larios señaló que esta resolución marca un límite claro dentro del debate político, al señalar que en la política se puede disentir y confrontar ideas, pero no normalizar la violencia ni los ataques contra las mujeres que participan en la vida pública.

“Defender la dignidad también es defender la democracia. Hoy quedó acreditado que la violencia y los ataques disfrazados de opinión no tienen cabida en ella”, expresó.

