Tania Larios abandona mesa de debate en un programa de radio tras acusar a Manuel Pedrero de agresiones y violencia política de género

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Marzo de 2026 a las 22:13:14

Ciudad de México, 13 de marzo de 2026.- La diputada y dirigente priista Tania Larios informó que abandonó una mesa de debate en un programa de radio al considerar que no existían condiciones mínimas de respeto, luego de lo que calificó como agresiones reiteradas durante la discusión.

A través de una publicación en redes sociales, Larios señaló que decidió retirarse del espacio debido a que la conversación “rebasó cualquier límite”, al acusar al periodista Manuel Pedrero de realizar ataques personales, mentir y ejercer violencia política en razón de género.

Según la legisladora, Pedrero fue incapaz de sostener una discusión con argumentos y optó por descalificaciones personales durante la transmisión. Larios aseguró que las expresiones emitidas constituyen violencia política de género y afirmó que su conducta ya forma parte de una denuncia en su contra.

“Me levanté y me fui por dignidad. Permanecer sentada habría significado tolerar lo intolerable”, expresó la diputada, quien también señaló que cada una de las intervenciones quedó documentada.

Asimismo, agradeció a la Subdirectora del Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de Género en el Congreso de la Ciudad de México, Sofía Margarita, por retirarse del programa en señal de solidaridad ante lo que calificó como un ambiente de agresión.

Larios sostuvo que no se dejará intimidar y reiteró que continuará denunciando lo que considera violencia política de género en su contra.