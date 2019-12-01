Tacha Arturo Maximiliano de “inexplicable” el veto a la reforma de identidad de género

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Octubre de 2026 a las 18:51:24

Querétaro, Querétaro, a 14 de octubre de 2026.- Como un acto “inexplicable” en el plano jurídico, pero totalmente previsible en el escenario político, calificó Arturo Maximiliano García Pérez, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso Local, las observaciones emitidas por el Poder Ejecutivo estatal en contra de la reforma sobre identidad de género que había sido aprobada previamente por el Pleno de la LXI Legislatura de Querétaro.

Lamentó que el gobierno del estado haya decidido frenar una iniciativa fundamental que permitía reconocer la identidad de género mediante un trámite meramente administrativo, advirtiendo que esta determinación echa por tierra los criterios claros fijados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

"En lo político no me sorprende, pero en lo jurídico-legislativo me sorprende mucho… No podría siquiera anticipar un argumento sólido para hacer observaciones al último proyecto que aprobamos en el pleno".

De acuerdo con información extraoficial compartida por el legislador, el proyecto con observaciones fue turnado nuevamente para su análisis al interior de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia.

Ante este panorama, llamó a las y los integrantes de dicho órgano para que mantengan la congruencia respecto al dictamen que ya habían avalado anteriormente, priorizando el rigor técnico por encima de cualquier sesgo ideológico.

Advirtió que mantener entrampada esta legislación condena a Querétaro a un evidente rezago frente a las 26 entidades del país que hoy en día ya garantizan este derecho humano a través de un procedimiento ágil, sin someter a los ciudadanos a procesos judiciales desgastantes.

"Es la negación en Querétaro en términos de los derechos que tienen para efecto de poder hacer un trámite de orden administrativo… a pesar de que la Suprema Corte de Justicia ya estableció justamente que debe ser un procedimiento administrativo, no judicial".

Finalmente, el diputado confirmó que diversos colectivos defensores de los derechos de la comunidad LGBTTTIQ+ han mantenido un canal de comunicación directo con la bancada de Morena.

Tras expresar primero incertidumbre y ahora una profunda decepción ante la postura de la administración estatal, aseguró que junto con las organizaciones civiles buscarán todas las vías legales e institucionales para lograr destrabar la iniciativa a la brevedad.