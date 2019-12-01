Suspenden temporalmente a jueza que frenó la extradición de Florian Tudor

Toluca, Estado de México, a 17 de noviembre de 2025.- Una jueza de distrito del Estado de México, fue suspendida temporalmente por el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), por posibles irregularidades en que habría incurrido en el juicio de amparo que interpuso Florian Tudor, líder la Banda de la Riviera Maya, contra su extradición.

El área jurídica del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Reinserción Social Federal, presentó una queja en la que se denunciaron las conductas de la impartidora de justicia, las cuales son consideradas faltas administrativas en perjuicio de la correcta administración de la impartición de justicia.

Asimismo, detallaron que en el juicio de amparo de Florian Tudor, la suspensión solamente debió otorgarse por la orden de extradición, pero la juzgadora también indicó el penal en el que debía permanecer el imputado, por lo que intervino en la operatividad del sistema penitenciario federal.

Por ello, desde el jueves pasado el TDJ determinó suspender de forma temporal a la jueza, hasta que se termine de realizar la investigación y en su caso el procedimiento disciplinario.

Cabe señalar que Florian Tudor, ciudadano rumano, fue detenido en mayo de 2021 por la Fiscalía General de la República (FGR), al ser señalado del saqueo de millones de dólares mediante la clonación de tarjetas en cajeros de centros turísticos de México.