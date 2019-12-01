Suspenden clases y labores en Tepalcatepec tras enfrentamientos que dejaron un policía muerto y varios heridos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Noviembre de 2026 a las 09:40:01

Tepalcatepec, Mich., 12 de noviembre de 2026. Ante los hechos de violencia registrados la tarde de este miércoles en Tepalcatepec, donde un ataque armado contra la base de la Policía Municipal dejó un elemento sin vida y varios lesionados, el Ayuntamiento anunció la suspensión de labores en todas sus dependencias y pidió a la comunidad estudiantil suspender clases este jueves.

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, el gobierno municipal que encabeza Maricela Rangel López pidió a la población permanecer en sus hogares y mantenerse informada a través de las páginas oficiales, dando prioridad a la seguridad de las familias.

De acuerdo con los primeros reportes, hombres armados atacaron la base policial ubicada en El Toril, lo que provocó la movilización de corporaciones de seguridad estatales y federales. Hasta el momento, se reporta un policía fallecido y varios elementos lesionados.

Cabe recordar que Maricela Rangel López es presidenta municipal sustituta de Tepalcatepec, cargo que asumió en julio de 2025, luego del asesinato de la alcaldesa Martha Laura Mendoza Mendoza, ocurrido el 17 de junio de ese año, poco después de haber iniciado su segundo mandato al frente del Ayuntamiento.

Ante esta situación, las autoridades municipales reiteraron el llamado a la población a mantenerse en casa y atender las recomendaciones oficiales, mientras continúan las acciones de seguridad en el municipio.