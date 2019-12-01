Por presunta falla mecánica, se incendia tráiler en LC, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Noviembre de 2026 a las 09:44:24

Lázaro Cárdenas, Michoacán, a 12 de noviembre 2026.- Una presunta falla mecánica ocasionó el incendio de un tráiler, hechos registrados en el libramiento Sicartsa, de esta ciudad portuaria, solo hubo daños materiales.

Al respecto se informó que los servicios de emergencia fueron alertados de que en el referido lugar, se estaba quemando un tráiler.

Al sitio acudieron elementos de los distintos cuerpos de bomberos quienes e abocaron a sofocar el siniestro que sólo dejó daños materiales.

Es de mencionar que presuntamente el siniestro habría sido ocasionado por una falla mecánica en la unidad.