Supervisarán 150 Guardianes de QroBús el transporte público: Gerardo David Cuanalo

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 4 de Noviembre de 2025 a las 17:37:58

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 4 de noviembre de 2025.- El director de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ), Gerardo David Cuanalo Santos dio a conocer que como parte de la estrategia para mantener un mejor servicio en el transporte público en la entidad, se unirán 150 “Guardianes QroBús”, para fortalecer la atención a la ciudadanía,principalmente para los usuarios preferentes.

Explicó que los “Guardianes QroBús tendrán la función para hacer respetar las normas al interior del transporte público, además de ser los encargados de avisar a la AMEQ cualquier desperfecto que se registre en los autobuses.

“A partir de hoy desplegaremos 150 Guardianes QroBús, cuyas funciones serán promover el respeto a los espacios preferentes para adultos mayores y mujeres embarazadas, invitar a los usuarios a ascender y descender ordenadamente, y reportar cualquier desperfecto que exista; este es el corazón de QroBús, la parte humana que mueve a Querétaro”, dijo.

Mencionó que también supervisarán que los choferes no hagan uso del teléfono celular mientras están en servido, y podrán realizar recargar y bonos a los usuarios.

Recalcó que actualmente el sistema QroBús moviliza a más 580 mil usuarios diarios, y era necesario generar una estrategia para estar cercanos con la gente.