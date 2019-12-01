Supervisan avances del Hospital Regional del IMSS en Zitácuaro; concluirá este año

Supervisan avances del Hospital Regional del IMSS en Zitácuaro; concluirá este año
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Junio de 2026 a las 21:19:28
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Zitácuaro, Mich., 27 de junio de 2026.- El gobernador de Michoacán Alfredo Ramírez Bedolla, supervisó los avances de la construcción del nuevo Hospital Regional de Especialidades del IMSS en Zitácuaro, obra que fortalecerá la atención médica de miles de familias de la región oriente y que deberá concluir el próximo 31 de diciembre.

Durante el recorrido participaron el presidente municipal de Zitácuaro, Antonio Ixtláhuac; el delegado del IMSS en Michoacán, Miguel Ángel Van-Dick Padrón, y la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, María Elena Huerta Moctezuma, quienes constataron el avance de este proyecto estratégico para el estado.

El nuevo hospital contará con 150 camas, cuatro quirófanos, un área de hemodiálisis con 21 equipos y una plantilla superior a mil 100 trabajadores. Además, ya fueron contratados 104 médicos especialistas para garantizar el inicio de operaciones entre enero y febrero de 2027.

Durante la supervisión, Antonio Ixtláhuac destacó que esta infraestructura representa la obra de salud más importante para la región oriente de Michoacán y reconoció el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y del Instituto Mexicano del Seguro Social para hacer posible un proyecto que transformará la atención médica de miles de familias.

El Hospital Regional de Especialidades forma parte de las obras prioritarias impulsadas en Michoacán para ampliar la cobertura y mejorar los servicios de salud en beneficio de la población.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Desmantelan red de videovigilancia clandestina en Lázaro Cárdenas, Michoacán; aseguran cuatro cámaras
Capturan en Morelos a presunto operador ligado al asesinato de colaboradores de la Jefa de Gobierno de la CDMX; se rumoraba detención de hijo de capo de Sinaloa
Catean inmueble en Uruapan y aseguran armas y equipo táctico
Localizan sanos y salvos a tres hombres reportados como desaparecidos en Michoacán
Más información de la categoria
Capturan en Morelos a presunto operador ligado al asesinato de colaboradores de la Jefa de Gobierno de la CDMX; se rumoraba detención de hijo de capo de Sinaloa
Félix Salgado anuncia que no buscará la coordinación de Morena en Guerrero
The New York Times revela que EU amplió investigaciones sobre políticos mexicanos
Ernesto Núñez recorre Álvaro Obregón para sumar voluntades al proyecto "Michoacán Competitivo" y coordinar los trabajos de la 4T
Comentarios