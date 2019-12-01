Supervisan avances del Hospital Regional del IMSS en Zitácuaro; concluirá este año

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Junio de 2026 a las 21:19:28

Zitácuaro, Mich., 27 de junio de 2026.- El gobernador de Michoacán Alfredo Ramírez Bedolla, supervisó los avances de la construcción del nuevo Hospital Regional de Especialidades del IMSS en Zitácuaro, obra que fortalecerá la atención médica de miles de familias de la región oriente y que deberá concluir el próximo 31 de diciembre.

Durante el recorrido participaron el presidente municipal de Zitácuaro, Antonio Ixtláhuac; el delegado del IMSS en Michoacán, Miguel Ángel Van-Dick Padrón, y la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, María Elena Huerta Moctezuma, quienes constataron el avance de este proyecto estratégico para el estado.

El nuevo hospital contará con 150 camas, cuatro quirófanos, un área de hemodiálisis con 21 equipos y una plantilla superior a mil 100 trabajadores. Además, ya fueron contratados 104 médicos especialistas para garantizar el inicio de operaciones entre enero y febrero de 2027.

Durante la supervisión, Antonio Ixtláhuac destacó que esta infraestructura representa la obra de salud más importante para la región oriente de Michoacán y reconoció el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y del Instituto Mexicano del Seguro Social para hacer posible un proyecto que transformará la atención médica de miles de familias.

El Hospital Regional de Especialidades forma parte de las obras prioritarias impulsadas en Michoacán para ampliar la cobertura y mejorar los servicios de salud en beneficio de la población.