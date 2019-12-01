Supervisan autoridades entrega de apoyos a familias de la colonia La Piedad afectadas por las lluvias

Querétaro, Querétaro, 1 de septiembre del 2025.- El gobernador, Mauricio Kuri González, acompañado por el secretario de Desarrollo Social, Luis Bernardo Nava Guerrero, el presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, y el senador, Agustín Dorantes, encabezó la supervisión de la entrega de apoyos a las familias que resultaron afectadas por las recientes lluvias en la capital del estado.

Durante la visita, las autoridades constataron el avance en la distribución de enseres domésticos, apoyos alimentarios y económicos, destinados a atender de manera directa y oportuna a los hogares que sufrieron daños, así lo explicó el secretario de Desarrollo Social, Luis Nava.

“Estamos aquí en La Piedad, regresamos con el Gobernador para poder escuchar las inquietudes de las familias y también supervisar la entrega de los enseres domésticos en apoyo a las familias que tuvieron alguna afectación por las lluvias, estamos acompañándolas, las familias no están solas”, expresó.

En las colonias Villas Tecnológico, San Pablo Tecnológico, La Piedad, San Pablo, Rinconada Jacarandas y Molinos, se entregaron 263 enseres entre refrigeradores, estufas, lavadoras, colchones y bases de colchón en beneficio de 64 familias.

Luis Nava subrayó que la instrucción del Gobernador es clara para garantizar que los apoyos lleguen a las familias sin intermediarios y de forma transparente, por lo que se refrenda el compromiso de estar cercano a la ciudadanía y de sumar esfuerzos con el municipio para acompañar a las familias en el proceso de recuperación.