Supervisa Yankel Benítez obra hídrica en la colonia Benito Juárez de Morelia, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Noviembre de 2025 a las 15:58:33

Morelia, Michoacán, a 28 de noviembre de 2025.- En seguimiento a atender las necesidades de los colonos de nuestro municipio, el secretario del Ayuntamiento de Morelia, Yankel Benítez Silva, visitó la colonia Benito Juárez para revisar, junto con vecinos, los trabajos hídricos que tienen lugar en este sitio.

En cumplimiento a la instrucción del presidente Alfonso Martínez Alcázar, el encargado de la política interna del municipio supervisó los avances de la red drenaje que se construye con un esfuerzo conjunto del Gobierno de Morelia y los vecinos del lugar.

Acompañado de los titulares municipales de obras públicas, Juan Fernando Sosa Tapia; y servicios públicos, Netzahualcóyotl Vázquez Vargas, el secretario del Ayuntamiento expresó a los vecinos que pueden contar con la administración de Alfonso Martínez para seguir mejorando las condiciones de su colonia.

En ese sentido, concluyó que escuchando a la ciudadanía y dando puntual seguimiento a los proyectos que se emprenden para mejorar su calidad de vida, en Morelia se sigue construyendo el mejor lugar para vivir.