Supervisa Yankel Benítez obra hídrica en la colonia Benito Juárez de Morelia, Michoacán

Supervisa Yankel Benítez obra hídrica en la colonia Benito Juárez de Morelia, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Noviembre de 2025 a las 15:58:33
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 28 de noviembre de 2025.- En seguimiento a atender las necesidades de los colonos de nuestro municipio, el secretario del Ayuntamiento de Morelia, Yankel Benítez Silva, visitó la colonia Benito Juárez para revisar, junto con vecinos, los trabajos hídricos que tienen lugar en este sitio. 

En cumplimiento a la instrucción del presidente Alfonso Martínez Alcázar, el encargado de la política interna del municipio supervisó los avances de la red drenaje que se construye con un esfuerzo conjunto del Gobierno de Morelia y los vecinos del lugar. 

Acompañado de los titulares municipales de obras públicas, Juan Fernando Sosa Tapia; y servicios públicos, Netzahualcóyotl Vázquez Vargas, el secretario del Ayuntamiento expresó a los vecinos que pueden contar con la administración de Alfonso Martínez para seguir mejorando las condiciones de su colonia. 

En ese sentido, concluyó que escuchando a la ciudadanía y dando puntual seguimiento a los proyectos que se emprenden para mejorar su calidad de vida, en Morelia se sigue construyendo el mejor lugar para vivir.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Al menos 3 muertos en ataque armado cerca de Centro de Dolores Hidalgo, Guanajuato
Policías de Ario evitan detención por reportarse con COVID; aún hay elementos en activo: Torres Piña
Descarta Fiscal que “El Licenciado” haya sido torturado en detención
Aseguran 15 centros de concentración de químicos para producir estupefacientes en Sinaloa
Más información de la categoria
Joaquín Guzmán López se declarará culpable en una corte de Estados Unidos
Policías de Ario evitan detención por reportarse con COVID; aún hay elementos en activo: Torres Piña
Hallan cuatro cuerpos en predio propiedad de Carlos Bautista Tafolla; agradece a madres buscadoras
“Ética, firmeza y justicia”: el mensaje con el que Ernestina Godoy llega a la FGR
Comentarios