Supervisa Mauricio Kuri trabajos de rehabilitación en San Joaquín, Querétaro

Querétaro, Querétaro, 13 de noviembre del 2025.- Con la finalidad de conocer los avances de las obras y garantizar el correcto uso de los recursos públicos en beneficio de las y los habitantes del municipio de San Joaquín que fueron afectados por las lluvias pasadas, el gobernador, Mauricio Kuri González, acompañado del edil, Carlos Ledesma, supervisó los trabajos que se llevan a cabo en la zona por parte del personal del Comisión Estatal de Infraestructura (CEI).

Kuri González agradeció a la ciudadanía, así como a las autoridades municipales, la disposición para trabajar en equipo y dar una pronta respuesta ante los seis socavones que se formaron en diversas comunidades de la demarcación.

Trabajos que se espera estén concluidos a mediados de diciembre, esto en beneficio de mil 886 personas, con una inversión de siete millones 584 mil 637 pesos.