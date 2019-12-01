Supervisa Mauricio Kuri liberación de carretera afectada por deslave en San Joaquín, Querétaro

Supervisa Mauricio Kuri liberación de carretera afectada por deslave en San Joaquín, Querétaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Octubre de 2025 a las 09:51:50
San Joaquín, Querétaro, 17 de octubre del 2025.- En el marco de la gira de trabajo por el municipio de San Joaquín, el gobernador, Mauricio Kuri González, supervisó los trabajos que coordina la Comisión Estatal de Infraestructura para liberar un tramo de la carretera Apartadero - El Naranjo, el cual comunica a mil quinientos habitantes de nueve comunidades, el cual resultó afectado por un deslave.

Durante la visita, el mandatario estatal agradeció el apoyo del diputado Mauricio Cárdenas y a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) por facilitar maquinaria, y al personal de las fuerzas armadas que asumió la tarea de liberación de la vía.

Pidió paciencia a la población durante el desarrollo de los trabajos, cuya duración podrían extenderse por 10 días y aseguró que actualmente se trabaja Intensamente para despejar los caminos lo antes posible. 

