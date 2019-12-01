Supervisa Luis Nava supervisa entrega de enseres a afectados por lluvias en Pinal de Amoles

Querétaro, Querétaro, 22 de octubre del 2025.- El secretario de Desarrollo Social del Estado de Querétaro, Luis Nava, supervisó la entrega de más de 900 enseres y materiales a familias de distintas comunidades del municipio de Pinal de Amoles, como parte del plan de atención y recuperación ante las afectaciones ocasionadas por las lluvias registradas en la zona serrana.

“Hoy estamos aquí para acompañar a las familias que se vieron afectadas por las lluvias, porque el compromiso del Gobernador es claro: no dejarlas solas y ayudarlas a recuperar su patrimonio. Con la entrega de estos enseres queremos contribuir a que puedan reconstruir sus hogares y retomar su vida diaria con mayor tranquilidad”, indicó.

Durante la jornada, se atendieron seis rutas con personal de la SEDESOQ que distribuyó artículos como colchones, bases de cama, refrigeradores, estufas y lavadoras, con el objetivo de apoyar la rehabilitación de viviendas y contribuir a mejorar las condiciones de vida de las familias afectadas.

Luis Nava destacó que esta entrega forma parte de un esfuerzo conjunto entre el Gobierno del Estado, la Federación y las autoridades municipales, con quienes se trabaja de manera coordinada para garantizar que la ayuda llegue a cada comunidad que lo necesita.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado de Querétaro reafirma su compromiso con las familias de la Sierra Gorda, priorizando la atención directa y el acompañamiento constante a las comunidades que han enfrentado pérdidas materiales a causa de las lluvias.