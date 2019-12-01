Supervisa CEI ciclovía en Jalpan de Serra, Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Noviembre de 2025 a las 07:27:35

Jalpan de Serra, Querétaro, 14 de noviembre del 2025.- La titular de la Comisión Estatal de Infraestructura (CEI), Sonia Carrillo Rosillo, supervisó la construcción de una ciclovía en la localidad de San Nicolás, en el municipio de Jalpan de Serra en el estado de Querétaro.

La cual consiste en un kilómetro de vía de movilidad mixta, que beneficiará a más de tres mil habitantes.

Con una inversión cercana a los cuatro millones de pesos, la obra registra un avance de casi 40 por ciento y contempla la construcción de banqueta, guarniciones e infraestructura pluvial, con el propósito de fortalecer la movilidad alternativa en la región y ofrecer un espacio seguro y funcional para peatones, ciclistas y vehículos no motorizados.