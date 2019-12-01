Supervisa Bedolla obras del 4° segmento del segundo anillo periférico de Morelia; unirá a Charo con Tarímbaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Octubre de 2026 a las 18:28:26

Morelia, Michoacán, 12 de octubre de 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla realizó una supervisión a los trabajos de construcción del segmento cuatro del segundo anillo periférico de Morelia, el cual contempla una extensión total de más de 17.9 kilómetros de longitud y presenta un avance general del 59 por ciento.

El mandatario estatal destacó que este trayecto unirá los municipios de Charo y Tarímbaro, entre las localidades de La Goleta y El Cuitzillo, mediante dos distribuidores viales y cuatro pasos superiores vehiculares.

Señaló que se prevé que en este segmento transiten diariamente un aproximado de 5 mil 900 vehículos, beneficiando de manera directa a más de 150 mil habitantes, lo que impactará positivamente al flujo vehicular del noreste de Morelia.

Ramírez Bedolla mencionó que esta parte estará conectada al primer tramo recién inaugurado que va de Jaripeo a La Goleta, lo que brindará una movilidad continua y segura para todas y todos los usuarios.

Por su parte, Rogelio Zarazúa Sánchez, secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, refirió que esta infraestructura contará con 30 obras de drenaje, y que actualmente se refuerzan las labores en terracerías, estructuras y de pavimentación para finalizar su construcción.