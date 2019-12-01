Supervisa Bedolla construcción del DIF Uruapan; registra 72% de avance

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Noviembre de 2025 a las 14:37:02

Uruapan, Michoacán, 23 de noviembre de 2025.- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, supervisó la instalación de colado de entrepiso en el DIF Uruapan, obra que presenta un 72 por ciento de avance y que de acuerdo a lo proyectado, será inaugurada en el mes de enero próximo.

Durante el recorrido el mandatario destacó que la administración estatal invierte 45 millones de pesos en esta construcción, la cual comprenderá 2 mil 256 metros cuadrados, para mejorar los servicios que se brindan a la población infantil de Uruapan.

Explicó que la rehabilitación del DIF forma parte de un conjunto de obras por más de 6 mil millones de pesos que construye el Gobierno estatal, donde destaca el teleférico, el paso superior vehicular de La Hielera, la intervención de carreteras, calles e infraestructura en materia de salud.

En tanto, Gladyz Butanda Macías, secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, refirió que dichas instalaciones contarán con 15 consultorios médicos, 17 áreas administrativas, cuatro espacios para talleres de costura, baile, cocina y de pruebas de software.

Detalló que los trabajos preliminares, de cimentación y cisterna ya fueron concluidos, mientras que la estructura e instalación hidrosanitaria se encuentran a un 98 por ciento.

Asistieron a la supervisión la diputada federal, Guadalupe Mendoza Arias; el subsecretario de Gobernación, Juan Manzo; la directora del DIF estatal, Sofía Bautista, la síndico municipal, Hilda Flor del Campo Maldonado y el secretario de Obras Públicas y Movilidad, Esteban Rafael Constantino.