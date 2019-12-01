Supervisa Bedolla construcción de planta Arauco; empresa invierte 300 millones de dólares

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Noviembre de 2025 a las 09:36:48

Zitácuaro, Michoacán, 16 de noviembre de 2025.- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, visitó la construcción de la planta vikingo de la empresa Arauco en Zitácuaro, obra en la que se invierten 300 millones de dólares para la expansión de la fábrica de MDF, conservando los bosques e impulsando la reforestación.

Con un avance del 90 por ciento en su edificación, esta planta quedará concluida a mediados del próximo año para iniciar operaciones con una capacidad de 300 mil metros cúbicos de producción anual, lo que permitirá cubrir hasta una cuarta parte de la demanda nacional.

Se explicó al mandatario estatal que esta planta será la más moderna del mundo al contar con equipos de alta tecnología alemana e italiana para la fabricación de tableros MDF a partir de desechos de madera como corteza y podas de los árboles, contando con sistemas para reutilizar el 100 por ciento de agua.

Actualmente son 700 los trabajadores en la obra civil y una vez concluida la planta, se generarán 250 empleos directos a fin de apoyar la economía local y regional del Oriente de Michoacán.

Acompañaron al gobernador, el secretario de Desarrollo Económico, Claudio Méndez y directivos de la empresa Arauco.