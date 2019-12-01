Supervisa Bedolla colocación de trabe en distribuidor vial de salida a Pátzcuaro en Morelia

Supervisa Bedolla colocación de trabe en distribuidor vial de salida a Pátzcuaro en Morelia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Noviembre de 2025 a las 13:02:26
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 14 de noviembre de 2025.- El gobernador Alfredo Ramírez y el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Rogelio Zarazúa Sánchez, supervisaron la instalación de la segunda trabe de nueve en total que integrarán el puente Periférico-Calzada La Huerta, del distribuidor vial de la salida a Pátzcuaro.

El mandatario detalló que la obra, que presenta un avance del 65 por ciento, beneficiará a 197 mil habitantes de la capital michoacana; la proyección es que sea concluida durante los primeros meses del próximo año.

Explicó que en Morelia y otros puntos de la entidad también se construyen obras de alto nivel, como es el caso del Paso Eréndira, distribuidor vial ubicado en las inmediaciones del Mercado de Abastos y el segundo anillo periférico, así como el paso elevado de La Hielera, en Uruapan. 

Mientras que, Zarazúa Sánchez refirió que algunos de los bloques metálicos, que miden hasta más de 40 metros, serán colocados cada cinco días, como parte de los trabajos estructurales.

Informó que el montaje de las trabes se realiza de noche para evitar tráfico en la zona, por donde transitan alrededor de 79 mil vehículos al día.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Bedolla confirma que cuerpos localizados en Capácuaro serían de presuntos implicados en homicidio de Carlos Manzo
Vinculan a proceso a presunto ladrón de una vivienda en Zitácuaro, Michoacán
Balean a individuo en Zamora, Michoacán
Plan Michoacán fortalece a la SSP con tecnología y equipamiento estratégico
Más información de la categoria
Bedolla confirma que cuerpos localizados en Capácuaro serían de presuntos implicados en homicidio de Carlos Manzo
¡Se les chispoteó! México se "venga" de Argentina y los elimina del Mundial Sub 17
"Murciélagos", tropa de élite del Ejército que buscará devolverle la paz a Michoacán
Reportaje evidencia que marcha de la generación Z fue impulsada por 8 millones de bots; este sábado la movilización
Comentarios