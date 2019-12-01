Supervisa Ayuntamiento de Quiroga estado de los árboles en la Unidad Deportiva para preservar las áreas verdes

Supervisa Ayuntamiento de Quiroga estado de los árboles en la Unidad Deportiva para preservar las áreas verdes
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Octubre de 2025 a las 18:26:38
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Quiroga, Michoacán, a 28 de octubre 2025.- Por indicaciones de la presidenta municipal de Quiroga, Alma Mireya González Sánchez, y con el firme compromiso de ofrecer espacios seguros, limpios y saludables para todas las familias quiroguenses, el oficial mayor, César Jesús Baltazar Pineda, realizó un recorrido de supervisión en la Unidad Deportiva.

 Acompañado del ingeniero Freddy Alatorre, representante de la Secretaría del Medio Ambiente, durante la visita se detectó la presencia de una infección severa en algunos árboles del lugar, la cual está afectando su salud y podría propagarse a otros ejemplares cercanos. 

Ante esta situación, el personal técnico recomendó inyectar los árboles que aún se encuentran en condiciones sanas y retirar aquellos que presentan daños irreversibles, con el propósito de detener la propagación y preservar el equilibrio ecológico del área.

Con ello, la administración municipal cuida del medio ambiente y la preservación de los espacios públicos que forman parte de la vida diaria de los quiroguenses, ya que con estas acciones se busca garantizar entornos seguros y saludables para la convivencia y el desarrollo del municipio.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Destruye la FGE 100 kilogramos de estupefacientes en Uruapan, Michoacán
Arrolla camión de carga a peatón en el Libramiento Norte de Morelia, Michoacán; perdió la vida
Arrollan a un hombre en la autopista Pátzcuaro-Cuitzeo de Michoacán; resultó herido
Investiga la FGR robo de armas a escolta de la diputada Anabet Franco Carrizales en Michoacán
Más información de la categoria
Abrirán productores de maíz de Guanajuato, Jalisco y Michoacán un carril en las carreteras bloquedas
Habitantes de La Ruana, Michoacán, invitan a Harfuch a que visite su comunidad expuesta a minas del crimen organizado
“Cántame este corrido”: Gobierno de Michoacán va contra Ayuntamiento de Apatzingán y la alcaldesa Fanny Arreola por pedir a Los Originales de San Juan interpretar corrido ligado al crimen 
Investiga la FGR robo de armas a escolta de la diputada Anabet Franco Carrizales en Michoacán
Comentarios