Supervisa Alfonso Martínez jornada integral en Avenida La Joya

Morelia, Michoacán, 15 de octubre de 2025.- El mantenimiento y limpieza de los espacios públicos de Morelia, es una tarea permanente del Gobierno del Presidente, Alfonso Martínez Alcázar, el cual llevó a cabo una intervención integral en la Avenida La Joya.

Acompañado por el secretario de Servicios Públicos Municipales, Netzahualcóyotl Vázquez Vargas, el Alcalde supervisó los trabajos realizados por las brigadas de Parques y Jardines y Aseo Público, en esta importante vialidad que conecta con la tenencia de Atécuaro.

Alfonso Martínez, comentó que el Gobierno de Morelia brinda atención a todas las zonas de la capital, sobre todo aquellos puntos prioritarios en los que transitan una cantidad importante de vehículos y en los que se reúnen las y las y los morelianos.

La intervención en la Avenida La Joya, consistió en el retiro de basura y poda de maleza para permitir la circulación segura de automóviles y también el paso peatonal sobre las banquetas, en beneficio de las y los morelianos que diariamente pasan por esta zona ubicada al Sur de la ciudad.

El presidente Alfonso Martínez, comentó que las jornadas integrales son permanentes a lo largo y ancho del municipio, pues es de esta manera como se consolida a Morelia como la mejor ciudad para vivir.