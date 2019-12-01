Supervisa Alfonso Martínez jornada integral de limpieza y reparación en la Calzada Juárez

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Febrero de 2026 a las 16:29:37

Morelia, Michoacán, a 3 de febrero de 2026.- El Presidente Municipal, Alfonso Martínez Alcázar, supervisó la intervención integral que el Gobierno de Morelia lleva a cabo en la Calzada Juárez, trabajos que mantienen a esta importante vialidad de la capital como un paso limpio y seguro para las y los peatones y automovilistas.

Acompañado del secretario de Servicios Públicos Municipales, Nezahualcóyotl Vázquez Vargas, el Alcalde verificó los avances en la poda sanitaria, rehabilitación de áreas verdes y mejora de camellones.

Cabe recordar que hace cuatro años el Gobierno de Alfonso Martínez realizó una renovación de imagen de la Calzada. A partir de esa fecha, se cumplen periódicamente acciones de poda sanitaria para eliminar plagas y ramas secas o enfermas, previniendo que los árboles se sequen y mueran si no se atienden oportunamente.

Los trabajos de la jornada de este martes, consisten en poda sanitaria y correctiva de los árboles para optimizar su salud; además de limpieza, acomodo y reubicación de las piedras ornamentales en los camellones; así como la colocación de nueva planta ornamental adecuada al clima y condiciones de la zona, lo que contribuye al embellecimiento del espacio.

Asimismo, personal del Gobierno de Morelia realiza el clareo de luminarias, lo que mejora significativamente la iluminación nocturna en la vialidad y favorece un tránsito seguro para peatones y conductores.

El secretario, Nezahualcóyotl Vázquez Vargas destacó que estas labores integrales fortalecen la imagen urbana de una de las principales vialidades de la ciudad, al tiempo que garantizan la seguridad vial y contribuyen al cuidado del medio ambiente urbano.

De esta forma, el Gobierno de Morelia reitera su compromiso de continuar con programas de mantenimiento preventivo en camellones, parques y vialidades principales, para impulsar una ciudad más habitable y con mejores espacios de esparcimiento.