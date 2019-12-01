Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Noviembre de 2026 a las 11:48:12

Morelia, Michoacan; 28 de noviembre de 2026.- El presidente, Alfonso Martínez Alcázar, encabezó un recorrido de supervisión en las zonas en donde se registraron incidentes derivados por la lluvia y fuertes rachas de viento. En su mensaje, informó que se ha restablecido el orden en los lugares en donde se presentaron daños.

Acompañado por los secretarios y secretarias Johanna Moreno Manzo de Desarrollo Urbano y Movilidad; Netzahualcóyotl Vazquez Vargas de Servicios Públicos Municipales; del Ayuntamiento, Yankel Benitez Silva; y el director del OOAPAS, Adolfo Torres Ramírez; dio parte del saldo en la capital.

Acompañado también por Anabel Rubira, Pablo Alarcón y Francisco Lara, Coordinadora Operativa de la Policía Morelia, Secretario de Seguridad Ciudadana y Coordinador de Protección Civil, respectivamente, Alfonso Martínez, informó que en distintos puntos hubo 17 árboles caídos que en su mayoría han sido retirados y otros en proceso. En los casos en que los troncos obstruían la vialidad, también ya fueron quitados para el libre tránsito de los automóviles.

Comentó también que hubo espectaculares que se cayeron por el viento, Alfonso Martínez aprovechó para hacer un llamado a revisar el cumplimiento de los permisos respectivos.

Agregó que los rios y drenes se encontraban en la madrugada hasta en un 95% de capacidad, sin embargo los niveles van disminuyendo. OOAPAS se mantiene alerta del comportamiento de los mismos.

Alfonso Martínez destacó que el Gobierno de Morelia se encuentra en supervisión permanente, pues el pronóstico advierte que las lluvias continuarán, no obstante, el municipio está preparado para cualquier eventualidad.

En este recorrido, el alcalde dialogó con vecinos y comerciantes de las zonas afectadas.