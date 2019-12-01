Supervisa Adolfo Torres avance de obra sanitaria en la colonia Lomas del Punhuato

Morelia, Michoacán, a 15 de marzo de 2026.– Con el objetivo de mejorar la infraestructura sanitaria de la ciudad y garantizar mejores servicios para las y los morelianos, el director del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (OOAPAS), Adolfo Torres Ramírez, realizó un recorrido de supervisión en la obra de sustitución de red sanitaria que se ejecuta en la calle Nueva Tepeyac, en la colonia Lomas del Punhuato.

Durante la visita, el titular del organismo constató el avance de los trabajos que forman parte del Programa de Saneamiento de Aguas Residuales (PROSANEAR), obra que representa una inversión de 2 millones 783 mil 198 pesos, y que beneficiará de manera directa a alrededor de 250 habitantes de esta zona de la ciudad.

Adolfo Torres Ramírez destacó que estas acciones forman parte de la estrategia del Gobierno de Morelia, encabezado por el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar, para modernizar la infraestructura hidráulica y sanitaria, lo que permite brindar servicios más eficientes y contribuir al cuidado del medio ambiente.

Asimismo, señaló que la sustitución de la red sanitaria permitirá mejorar el funcionamiento del sistema de alcantarillado, evitando fugas y posibles afectaciones para las familias de la colonia Lomas del Punhuato.