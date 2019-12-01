Supera Tarifa Unidos los 200 mil beneficiarios en el estado: Gerardo Cuanalo

Querétaro, Querétaro, 27 de marzo del 2026.- El director de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ), Gerardo Cuanalo Santos, informó que durante el primer trimestre del presente año ya se superaron los 200 mil beneficiarios del programa de Tarifa Unidos, manteniendo cobertura en los municipios de Querétaro, Corregidora, El Marqués, Huimilpan y San Juan del Río.

“La verdad es que es una cifra muy importante, es el programa social más importante de todo Gobierno del Estado. Y este programa les da la facilidad a ciertas personas de poder pagar $2 pesos por el transporte público, no solamente en Querétaro, ya también en San Juan del Río”, comentó.

A través de este beneficio, se busca fortalecer la economía familiar, incentivar el uso del transporte público, reducir el tráfico, disminuir los índices de contaminación y mejorar la movilidad de las familias queretanas; por lo cual, desde la AMEQ se trabaja continuamente en ampliar su cobertura y beneficios, garantizando un servicio más incluyente, moderno y de calidad para la ciudadanía.

Asimismo, estudiantes, adultos mayores, personas con discapacidad y gente perteneciente a sectores al servicio de la comunidad tienen acceso al nuevo Bono Tarifa Unidos, en el que recargando la cantidad exacta de $86 pesos pueden utilizar de manera ilimitada durante un mes todas las rutas del sistema Qrobus.