Suman 215 mil ejemplares de pez blanco liberados en el lago de Pátzcuaro

Pátzcuaro, Michoacán, 15 de octubre de 2026.- Como parte de las acciones prioritarias para la conservación del pez blanco, especie emblemática y en peligro de extinción del lago de Pátzcuaro, el Gobierno de Michoacán, a través de la Comisión de Pesca del Estado (Compesca), liberó 50 mil nuevas crías. Con esta acción, se alcanza un acumulado de 215 mil ejemplares introducidos en este cuerpo de agua para fortalecer su repoblamiento y equilibrio ecológico.

Los ejemplares fueron producidos en la Reserva Ecológica de Especies Endémicas, ubicada en Urandén, un espacio dedicado a la reproducción y conservación de especies nativas de la región, informó Ramón Hernández Orozco, director general de la Compesca.

El funcionario destacó la importancia de dar continuidad a estos programas de reproducción y repoblamiento, subrayando que la incorporación de crías al lago de Pátzcuaro es una estrategia fundamental para favorecer la recuperación a largo plazo de esta emblemática especie.

Estas acciones forman parte de la estrategia del Gobierno estatal para evitar la pérdida del pez blanco, fortalecer la conservación de las especies nativas y contribuir a la recuperación ambiental del lago de Pátzcuaro. Como parte de estos esfuerzos, en octubre de 2025 el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) otorgó la Indicación Geográfica al Pez Blanco del lago de Pátzcuaro, lo que protege la pesca artesanal y la acuicultura en los municipios vinculados a su región lacustre.

En la jornada participaron también la coordinadora de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, Raquel Andaluz Luna; el presidente municipal de Tzintzuntzan, Patricio García Alva; Andrés Arellano, titular del Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuacultura Sustentables, así como personal de la dependencia estatal.