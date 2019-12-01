Suma Gladyz Butanda 29.4 km de ciclovía construidos en Michoacán

Morelia, Michoacán, a 16 de febrero de 2026.- La secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías, suma un total de 29.4 kilómetros de ciclovía construidos en diferentes proyectos de movilidad que contemplan calles completas y por demás inclusivas donde el peatón es prioridad.

De acuerdo con el corte de caja más reciente de la red ciclista del estado, de 2023 a 2025 la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad ha acondicionado 20.723 kilómetros de ciclovía, así como 8.679 kilómetros de ciclovía con carril compartido.

Este kilometraje de ciclovía se logró gracias a diferentes proyectos integrales de movilidad, entre ellos la ampliación de la avenida Amalia Solórzano, el mejoramiento y rehabilitación de la avenida Paseo de la Revolución, la conexión vial San Nicolás Obispo-Villas del Pedregal, entre otros.

Cabe mencionar que, al paso de los últimos tres años, la administración que encabeza el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla ha invertido siete mil 052 millones 569 mil 548 pesos en proyectos de movilidad como los teleféricos de Morelia y Uruapan, así como en vialidades de gran calado donde el ciclista y el peatón son prioridad.

Gladyz Butanda remarcó que el crecimiento exponencial de la red ciclista de Michoacán responde a que hoy el Ejecutivo estatal construye con base en la nueva Ley de Movilidad y Seguridad Vial, a través de la cual se pondera como prioridad la accesibilidad vial para el peatón, el ciclista y las personas con discapacidad.