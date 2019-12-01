Subraya Mauricio Kuri la importancia de mantener una relación estrecha con Estados Unidos, al que calificó como el principal socio comercial de Querétaro y del país

Fecha: 16 de Diciembre de 2025
Santiago de Querétaro, Querétaro, a 16 de diciembre de 2025.- La recién aprobada Ley Arancelaria que impone un impuesto de importación a cerca de mil 463 productos provenientes de China y otros países sin Tratado de Libre Comercio con México busca conservar 350 mil empleos en Querétaro y otras entidades, afirmó Mauricio Kuri González, gobernador de Querétaro.

Subrayó la importancia de mantener una relación estrecha con Estados Unidos, al que calificó como el principal socio comercial del estado y del país.

“Es muy importante estar muy pegados a Estados Unidos, que es nuestro socio y aliado. Eso puede ampliar y dar argumentos al Gobierno Federal para seguir haciendo sinergia con el mercado más importante del mundo, que es América del Norte”. 

Destacó que Querétaro mantiene un papel relevante en los sectores automotriz, aeroespacial y
Data centers, donde el estado ocupa una posición líder en México y Latinoamérica.

Para fortalecer estos sectores, dijo, se requiere garantizar energía suficiente y certidumbre jurídica que permita atraer más inversión.

Adelantó que, tras la aprobación del presupuesto, trabajará con el Congreso local para avanzar en iniciativas pendientes, entre ellas las relacionadas con protección animal y seguridad pública.

Respecto a la aprobación del Paquete Económico para el ejercicio fiscal 2026, Kuri González, celebró la aprobación por unanimidad del presupuesto estatal 2026, destacando que el consenso alcanzado entre las distintas fuerzas políticas refleja la voluntad de construir acuerdos en beneficio de la ciudadanía.

“Cuando hay voluntad, hay forma, y se vio en este caso. Por unanimidad lo que manda es una señal de que nos podemos poner de acuerdo. Yo veo que gana Querétaro”.

Reconoció la altura política de los diputados locales durante el proceso legislativo que permitirá atender los principales retos del estado en áreas como obra social, seguridad pública y apoyo al campo.

Aseguró que no hubo recortes ni modificaciones que generaran inconformidad y que el acuerdo alcanzado fue “bueno para todos”.

