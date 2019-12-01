SSP abre convocatoria para concursar por puestos de mando policiales

Morelia, Michoacán, a 26 de noviembre del 2025.- Por primera vez, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) abre una convocatoria para seleccionar los perfiles idóneos y mejor cualificados que ocuparán altos mandos dentro de la institución. El proceso incluye la designación de Comisarías Regionales, Coordinaciones de Agrupamientos y de Seguridad Vial, además de once jefaturas especializadas, entre ellas: Agrupamiento Canino y Equino, Ciclista, Lacustre, de Proximidad Social, Forestal y Ambiental, de Ordenamientos Judiciales, de Restablecimiento del Orden Público, Turístico, de Búsqueda de Personas, Táctico Operativo, y de Protección.

El proceso de selección se realizará a través de la Universidad Michoacana de San Nicolas de Hidalgo (UMSNH), lo que garantizará una evaluación totalmente legítima y transparente, donde se tomará en cuenta la preparación y los conocimientos que los elementos policiales tengan al momento de realizar las diversas pruebas y diagnósticos.

Esta acción es un reflejo del compromiso que la SSP tiene con la sociedad y la misma institución, a favor de fortalecer la estructura policial y continuar con la obtención de resultados favorables en materia de seguridad para beneficio de la ciudadanía.

El periodo de registro estará disponible a partir del 27 de noviembre y cerrará el 5 de diciembre de 2025. Para consultar los requisitos y la documentación necesaria, se invita a los interesados a visitar la página oficial de Facebook de la dependencia https://www.facebook.com/SeguridadPublicaMich