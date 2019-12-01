Sostienen diputadas y diputados del Congreso de Michoacán encuentro para visibilizar el lupus y enfermedades autoinmunes

Morelia, Michoacán, 12 de octubre de 2026.- “En Michoacán nadie debe perder una oportunidad por vivir con lupus o enfermedades autoinmunes; nadie debe ser rechazado por su enfermedad, y ninguna persona tiene que luchar sola para que se respete su dignidad”, exhortó el presidente de la Mesa Directiva de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, el diputado Baltazar Gaona García.

Lo anterior, al dar la bienvenida al Encuentro con Legisladoras y Legisladores con especialistas en la materia e integrantes de la asociación civil ALMA (Autoinmunidad y Lupus de Michoacán A.C.), y del Centro de Estudios Transdisciplinarios Athié-Calleja por los Derechos de las Personas con Lupus A.C. (Cetlu A.C.), encabezadas por la Dra. Yesenia Ambriz y el Dr. Efrén Calleja, respectivamente, y con la participación de las diputadas Teresita Maldonado Herrera y Sandra Areola y el diputado Antonio Carreño Sosa.

En este contexto, el diputado Baltazar Gaona destacó que este tipo de encuentros son con una causa profundamente humana, ya que ninguna persona debería enfrentar, además de una enfermedad, el dolor del rechazo, la indiferencia o la discriminación, “tenemos que revisar qué barreras existen, qué respuestas institucionales hacen falta y cómo podemos fortalecer la atención, la información y la protección frente a la discriminación”, se comprometió el legislador.

Por su parte, la diputada Teresita de Jesús Maldonado, integrante de la Comisión de Salud de la 76 Legislatura recordó que el pasado mes de febrero se aprobó reformar la Ley de salud en materia de enfermedades raras, con la cual se reconoce a las personas que viven con esta condición; obliga a la Secretaría de Salud a realizar un censo estatal en el rubro, lo que “demuestra el compromiso y sensibilidad que tiene el Congreso del Estado con estos temas”, subrayó.

Al hacer uso de la voz, la diputada Sandra Arreola, se dijo identificada con el tema, ya que desde hace cinco años fue diagnosticada con una enfermedad autoinmune e a tiroides, por lo que sabe las dificultades a las que se tienen que enfrentar por la falta de medicamento, los costos de las consultas y cambio de vida de los pacientes y sus familias; por ello, se dijo una aliada con la causa y comprometida para legislar al respecto.

Asimismo, el diputado Antonio Carreño Sosa, señaló que la semana pasada presentó una iniciativa de ley para atención de lupus y otras enfermedades autoinmunes, “sé que hay disposición para que se apruebe, pero no debe quedar solo en una reforma, que la normativa sea solo el inicio de visibilización y acompañamiento de la lucha contra un estado que no reconoce las insuficiencias y una falta de empatía por parte de la sociedad”, finalizó.

Finalmente, la doctora Yesenia Ambriz Murillo, presidenta de la asociación Alma A.C., expuso que las enfermedades autoinmunes siguen siendo una asignatura pendiente en Michoacán; la señora Adriana Ribadeneira, paciente de lupus eritematoso sistémico desde hace 22 años habló sobre las dificultades que ha tenido que enfrentar debido a su enfermedad; y, el doctor Efrén Calleja junto con la doctora Laura Athié, ambos de la asociación Cetlu, presentaron una propuesta de Ley Lupus, que va desde del reconcomiendo de la enfermedad hasta la construcción de derechos.