Sostendrá reunión Mauricio Kuri con Claudia Sheinbaum para abordar varios temas de Querétaro

Querétaro, Querétaro, a 4 de agosto de 2025.- La construcción del Tren-México Querétaro, el proyecto Batán Agua para Todos y mantenimiento de la Carretera 57, son algunos de los temas que este martes abordará el mandatario estatal, Mauricio Kuri González, durante la reunión que sostendrá con Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México.

“La presidenta ha sido una persona muy cercana, ubica perfectamente los temas de Querétaro, quedamos de vernos el día de mañana en la Ciudad de México para ver los temas del tren pues se sigue pensando cuál es el mejor lugar para la para la estación y coincide con un servidor que una estación grande en el Centro de la ciudad sería muy complicada”.

Refirió que se están buscando algunos lugares más viables y sobre todo que se puede hacer quizás una parada rápida en donde está Antigua Estación y colocar otra en otro lugar.

“A esta reunión asistirá Carlos Alcaraz Gutiérrez, quien es el enlace entre el Gobierno y la Federación y también Eric Gudiño Torres porque seguramente me solicitarán lo de la liberación de las vías, estará también gente del Ejército y Andrés Lajous (titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario) entre otros en espera de que ya tengamos solución respecto a dónde se ubicarán las dos estaciones que están pendientes de designar”.

Refirió que durante la reunión que sostuvo previo a su encuentro con integrantes de los pueblos indígenas en Amealco, le expuso el proyecto de el Batán “Agua para Todos” en donde le solicitó apoyo económico para su ejecución.

“Sí le comenté de este tema y me dijo que siguiera yo enviándolo y le volví a decir si había forma de que nos dieran lana y financieramente y ella sabe y le volví a recomendar que nosotros no hemos dejado de tener acompañamiento con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y con la Secretaría de Hacienda”.

Dijo que aprovechó para agradecer los comentarios que ha hecho sobre su persona, hacia el estado de Querétaro y sobre todo porque los proyectos que están son viables.

“Ya veremos qué pasa, pero la verdad que hasta este momento lo que tengo es agradecimiento con ella por la forma tan cordial y tan respetuosa que ha llevado con su servidor”.

Adelantó que viajará a esta tarde a la Ciudad de México, pues desde mañana temprano sostendrá diversas reuniones con varios actores políticos y será hasta en la tarde cuando sostenga la reunión con Sheinbaum Pardo.

“Tengo muchas reuniones en México hoy y mañana y me quede de ver con la presidente en la tarde y espero seguir trayendo buenas noticias y bueno también en el tema de la Carretera 57 coincidió conmigo en el sentido de que llevan muchos años las obras y no como no se le ha metido lana va muy lenta la construcción”.