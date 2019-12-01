“Son migajas”: Federico Döring arremete contra Movimiento Ciudadano por negociar el Presupuesto Federal 2027

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Noviembre de 2026 a las 21:15:01

Ciudad de México, 5 de noviembre de 2026.- El diputado del PAN, Federico Döring, lanzó críticas contra Movimiento Ciudadano durante la discusión del Presupuesto Federal 2027, al considerar que los recursos adicionales que consiguió el partido representan una cantidad mínima frente al gasto total del país.

Desde la tribuna, el legislador señaló que la bancada de MC celebró una reasignación de 6 mil 500 millones de pesos, cifra que, de acuerdo con sus declaraciones, equivale apenas al 0.06% del presupuesto federal.

Döring calificó el resultado de las negociaciones como “migajas” y cuestionó la capacidad del partido para conseguir mayores recursos en beneficio de la población.

También criticó que proyectos como el Tren Maya y el Tren Interoceánico reciban prioridad frente a otras necesidades, como el acceso al agua potable, los servicios de salud y la construcción de carreteras.