Somos parte importante de este Nuevo Poder Judicial. Estamos transformando la justicia en Michoacán: magistrado Alfredo Flores

Morelia, Michoacán, 19 de febrero de 2026.- El magistrado José Alfredo Flores Vargas, presidente del Tribunal de Disciplina Judicial, presentó el informe de actividades de este órgano creado a partir de la Reforma Judicial de 2025, destacando los avances alcanzados en sus primeros meses de funcionamiento y el compromiso institucional con la vigilancia, la evaluación y el fortalecimiento del Poder Judicial del Estado.

Durante su mensaje, recordó que el Tribunal nació tras la extinción del Consejo de la Judicatura y asumió las funciones de disciplina, vigilancia y evaluación del desempeño de las personas servidoras públicas judiciales.

Desde su instalación, el 15 de septiembre de 2025, el Pleno ha celebrado 18 sesiones ordinarias y 4 extraordinarias, atendiendo el proceso de entrega-recepción de expedientes, la integración de sus comisiones y la construcción de su marco normativo interno. Informó que fueron recibidos 61 expedientes del extinto Consejo y 69 más en diversas etapas procesales, de los cuales ya se han emitido 16 sanciones por responsabilidades administrativas.

Además, en los primeros cuatro meses de funciones, el Tribunal ha recibido 99 denuncias, cifra que supera el periodo inmediato anterior, reflejo —dijo— de una cultura de la denuncia que se busca fortalecer mediante herramientas como el buzón electrónico disponible en el portal institucional, el cual permite presentar quejas incluso de manera anónima, particularmente en casos de violencia de género.

En materia de evaluación al desempeño, se han realizado visitas diagnósticas a órganos jurisdiccionales para identificar áreas de oportunidad y mejorar el servicio de impartición de justicia, además de proyectar un plan de trabajo que contempla la supervisión integral durante 2026.

Destacó la revisión minuciosa de 397 expedientes en materia penal por parte de la Unidad de Investigación y la firma de convenios de colaboración con la Auditoría Superior de Michoacán y el Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción del Estado, a fin de fortalecer la coordinación institucional y garantizar el debido proceso.

Hacia el cierre de su intervención, el magistrado subrayó que el Tribunal de Disciplina Judicial representa “el corazón de la reforma judicial”, al constituirse como un órgano nuevo que consolida la autonomía técnica, de gestión, jurisdiccional, financiera y presupuestal del Poder Judicial.

Señaló que formar parte de este momento histórico implica una alta responsabilidad y reiteró que el compromiso de las magistradas y magistrados es conducir su actuación con honestidad, verdad y pleno respeto a los principios de legalidad, imparcialidad, independencia, profesionalismo y excelencia.

“Somos parte importante de este Nuevo Poder Judicial. Estamos transformando la justicia en Michoacán y, con ella, nuestra sociedad”, expresó, al reafirmar que el Tribunal trabajará con firmeza para consolidarse como una institución sólida, cercana a la ciudadanía y garante de la integridad en el servicio público judicial.