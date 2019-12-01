Somos MX en Querétaro suma tres mil 250 militantes: Gonzalo Bárcenas

Autor: Fernando Trejo / Noventa Grados | Fecha: 8 de Julio de 2026 a las 20:21:14

Querétaro, México, 8 de julio de 2026.- El presidente del Comité Estatal de Somos MX en Querétaro, Gonzalo Bárcenas Reyes, dio a conocer el más reciente corte de afiliación; se han registrado tres mil 250 militantes y afirmó que la organización espera incrementar esa cifra conforme avance la instalación de nuevos comités.

Destacó que actualmente se cuenta con presencia en los municipios de Querétaro, Corregidora, San Juan del Río y El Marqués, y trabaja en la conformación de comités en los municipios que conforman a la Sierra Gorda y el Semidesierto.

Afirmó que Somos MX prioriza las causas ciudadanas sobre los proyectos personales, por lo que los dirigentes nacionales, estatales y municipales no podrán ser candidatos a cargos de elección popular.

“La ideología de Somos MX se sustenta en cinco valores fundamentales: dignidad, justicia, libertad, democracia y Estado de Derecho, además de definirse como una plataforma ciudadana, plural y democrática”, dijo.

Explicó que esta medida busca cambiar la cultura política del país y evitar que las dirigencias utilicen la organización como plataforma para aspiraciones personales.

Añadió que todas las candidaturas serán definidas mediante elecciones primarias, conforme a los estatutos registrados ante el Instituto Nacional Electoral (INE), privilegiando perfiles con propuestas y compromiso social.

Recalcó que, de acuerdo con sus métricas internas, el movimiento supera el 6 por ciento de intención de voto e interés ciudadano.