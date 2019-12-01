Somos el único partido que voltea a ver a las víctimas: Memo Valencia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Noviembre de 2025 a las 18:58:16

Morelia, Michoacán, a 13 de noviembre de 2025.- “En un estado en el que desafortunadamente se cometen tantos delitos, poco se habla de las víctimas y nosotros, no de ahora, desde siempre, adelantados a la realidad actual que vive Michoacán, hemos señalado los problemas que le aquejan”, afirmó el líder estatal, Memo Valencia.

Durante la entrega del nombramiento a César Pasalagua Cortés como secretario Jurídico, de Transparencia y Atención a Víctimas del Comité Directivo Estatal, el dirigente señaló que el Revolucionario Institucional es el único partido que ha volteado a ver a las víctimas del delito.

“Cuando nadie hablaba de las minas de explosivas que le han quitado tantas vidas a nuestro estado, nosotros advertimos el riesgo de las minas, del riesgo de los drones con bombas, el riesgo o lo que pasaban los desplazados, el riesgo de los alcaldes”, detalló.

Asimismo, destacó que desde que se abrió el Centro de Atención a Víctimas, se han atendido a casi 200 personas y en muchos casos, el resultado ha sido favorable.

“Apenas antier atendimos a unas víctimas que tenían desde el 6 de noviembre en un largo peregrinar para encontrar a tres personas desaparecidas en el Cerro de los Desmontes, ahí en Zinapécuaro y Guanajuato, pegado a Acámbaro. Se les brindó apoyo inmediato y lo que no podían tener ayer se logró; se montó un operativo de búsqueda de la Fiscalía del Estado coordinados con la Fiscalía de Guanajuato y ya se encontraron indicios del posible paradero de estos señores”, comentó.

Memo Valencia felicitó a Alejandro Villaverde, por el gran trabajo realizado al frente de la Secretaría Jurídica del PRI Michoacán y dio la bienvenida al nuevo titular, César Pasalagua.

“Las víctimas ya ven al PRI como una esperanza de apoyo, como una esperanza de resolver su problemática”, dijo.

Durante su intervención, la secretaria general, Yadira Guerrero Huerta, reconoció el liderazgo social del presidente Memo Valencia, quien siempre apoya las causas y a las víctimas del delito y dio la bienvenida al secretario Jurídico.

“Sabemos que asumirás este cargo con gran empatía y responsabilidad hacia todas las personas que llegan aquí solicitando el apoyo”, aseguró.

En su oportunidad, César Pasalagua, habló de las circunstancias tan complicadas por las que atraviesa Michoacán y por ello, se debe seguir trabajando con espíritu de servicio, convicción, entrega y gran pasión.

Finalmente, el exsecretario Jurídico, Alejandro Villaverde, agradeció el apoyo del líder Memo Valencia.

“Me voy con la convicción y el agradecimiento de que aquí se van a seguir haciendo las cosas bien. No dejo mi militancia porque mi corazón es priista y siempre seguiré siendo priista”, enfatizó.