Solicita SeMigrante incremento presupuestal de 6 mdp operativos

Morelia, Michoacán, a 15 de octubre del 2025.- Antonio Soto Sánchez, titular de la Secretaría del Migrante (SeMigrante) en Michoacán, informó que habrá de solicitar un incremento de seis millones de pesos al presupuesto que se programe para el próximo año, debido al alza de incidencias relacionadas al fenómeno migratorio con la llegada de Donald Trump al gobierno de Estados Unidos.

En conferencia de prensa, el funcionario estatal destacó que el año anterior se aprobó para el ejercicio 2025 un presupuesto operativo de 15 millones de pesos en total a destinar para los diversos programas que maneja la SeMigrante.

Sin embargo, destacó que este año se tuvo un incremento en apoyos a personas que volvieron al país o que viven en Estados Unidos y se encuentran en situación de vulnerabilidad, así como la repatriación de restos humanos de michoacanos que perdieron la vida fuera de México.

Antonio Soto recalcó que Michoacán cuenta con cerca de cuatro millones de michoacanos viviendo en Estados Unidos, por lo que dijo apelar a la razón de los diputados locales cuando se realice y aprueben el presupuesto estatal.