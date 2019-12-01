Solicita Grecia Quiroz el registro de marca de “Carlos Manzo” y “Movimiento Independiente del Sombrero” ante el IMPI

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Noviembre de 2025 a las 21:06:04

Morelia, Michoacán, a 28 de noviembre de 2025.- El director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Santiago Nieto, dio a conocer que Grecia Quiroz, presidenta municipal de Uruapan, Michoacán, realizó una solicitud para el registro de marca de “Carlos Manzo” y “Movimiento Independiente del Sombrero”.

A través de su cuenta en la red social, el funcionario indicó que ambas solicitudes fueron puestas desde el pasado 14 de noviembre y aún están siendo analizadas.

“El pasado 14 de noviembre Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, ingresó al IMPI la solicitud de registro de marca de "Carlos Manzo" y de "Movimiento Independiente del Sombrero", dichas solicitudes se encuentran en análisis y acompañaremos su proceso hasta la resolución de las mismas”.

En el expediente 3506523, Grecia Quiroz ingresó al IMPI la solicitud para registrar la marca "Carlos Manzo", con la finalidad de usarlo en servicios de organización de reuniones políticas; servicios de cabildeo político, asesoría en materia de organización ciudadana, además de que también será para servicios de asistencia y acompañamiento en la estructuración de iniciativas y actividades de carácter político y social.

En el expediente 3506474 se detalla que la funcionaria pidió el registro de marca y logotipo del "Movimiento Independiente del Sombrero", para usarlo en servicios de organización de reuniones políticas; servicios de cabildeo político, asesoría en materia de organización ciudadana, entre otros servicios de carácter político y social.