Morelia, Michoacán, 22 de noviembre de 2026.- Con el objetivo de salvaguardar la sanidad vegetal, el prestigio internacional y el sustento de miles de familias que dependen de la cadena productiva del aguacate, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla envió una solicitud a la titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Columba Jazmín López Gutiérrez, para fortalecer los controles fitosanitarios y de movilización de este fruto en la entidad.

En dicha petición, el mandatario señala que el pasado 28 de octubre se detectaron plagas en dos cargamentos de aguacate procedentes de otras entidades federativas, de los cuales uno tuvo que ser devuelto a su lugar de origen y el otro destruido. Ante este escenario, el gobernador subrayó la urgencia de redoblar esfuerzos para preservar la condición de los 50 municipios michoacanos reconocidos actualmente como zonas libres de barrenadores del hueso.

Ramírez Bedolla reconoció las acciones ya emprendidas por la Sader a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) —incluido el acuerdo publicado el 1 de octubre para regular el traslado del fruto de exportación— y planteó cinco medidas estratégicas para impulsar la vigilancia tanto en el mercado nacional como en el internacional.

Entre las acciones propuestas destacan reforzar el cumplimiento de la norma NOM-066-FITO-2002 en los accesos a Michoacán, implementar mecanismos de trazabilidad digital vehicular mediante TAG, geolocalización y códigos QR vinculados a sistemas oficiales, así como dotar de mayor personal, equipamiento y respaldo de seguridad pública a los Puntos de Verificación Interna e inspecciones itinerantes.

De igual forma, se solicitó intensificar la supervisión en centros de acopio, industrias y viveros para asegurar la procedencia legal del fruto, el manejo adecuado de residuos y el traslado de plantas libres de plagas reglamentadas.

Para dar seguimiento puntual a estas estrategias, el gobernador propuso instalar una mesa de trabajo conjunta entre el Senasica y el Gobierno de Michoacán, integrando también al Comité Estatal de Sanidad Vegetal y a los productores. Puntualizó que el aguacate es un pilar estratégico para la economía estatal y nacional, pues tan solo en 2025 generó exportaciones por 3 mil 215 millones de dólares, agrupando a 48 mil productores y sustentando más de 150 mil empleos directos e indirectos.