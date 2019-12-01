Socializan impacto por las obras del tren México-Querétaro

Querétaro, Querétaro, a 8 de julio de 2026.- El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, inició las labores de socialización con vecinos de colonias afectadas por las obras del tren México-Querétaro en las colindancias con el puente ferroviario de Bernardo Quintana y así inició las acciones que buscan minimizar el impacto que implicará a la movilidad de la capital por esta obra que realiza el gobierno federal, del 11 de julio al 30 de agosto.

El alcalde se reunió con integrantes y vecinos de la Asociación de Colonos de fraccionamientos como El Refugio, Lomas del Marqués, Álamos, Milenio, Carretas, Jardines de Querétaro y Hércules, entre otras, a quienes recordó que el impacto no será menor.

Recordó que el municipio como el Gobierno del Estado trabajan de manera coordinada para reducir al máximo las afectaciones a la ciudadanía.

Por ello, dijo, se dispondrá de 166 auxiliares de movilidad para brindar atención a las personas que resulten afectadas por las obras, además de la habilitación y cierre de retornos sobre Fray Junípero Serra. También llamó a la población a planear con anticipación sus traslados para reducir los contratiempos derivados de los trabajos que realiza el Gobierno Federal sobre Bernardo Quintana.

“Estamos socializando y comunicando lo que ya es inminente y va a pasar en los próximos días respecto a la obra del gobierno federal del Tren México-Querétaro y que ahora impactará a Bernardo Quintana, y que va a traer un impacto muy fuerte aquí en toda la zona del Refugio. Más de 30 mil personas del municipio de Querétaro que residen en esta zona de la ciudad y también parte del Marqués, como en La Pradera, Zakia y Zibata”.

Invitó a la ciudadanía a consultar las plataformas aliadas Google Maps y Waze, así como la aplicación Qrobus del Gobierno del Estado, para conocer los tiempos de traslado y las vías alternas disponibles.

De igual forma, recordó que el Municipio de Querétaro y el Gobierno del Estado ponen a disposición de la población las redes sociales de Obras Tren Qro y la línea 070 para mantenerse informados sobre las afectaciones y alternativas de movilidad.

Explicó que la obra federal iniciará el 11 de julio y tendrá una duración de siete semanas, con conclusión prevista para el 30 de agosto. Además, señaló que estos trabajos podrán afectar la calidad de vida de muchos queretanos, principalmente en materia de movilidad, por lo que el Municipio de Querétaro implementará acciones como la habilitación y el cierre de retornos sobre Fray Junípero Serra, así como la operación de semáforos en destello sobre avenida Constituyentes para disminuir el impacto en la circulación.