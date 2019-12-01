Sistema Penitenciario y SSM garantizan detección de cáncer de mama en penales

Morelia, Michoacán, a 3 de febrero de 2026.- Como resultado de la colaboración entre la Coordinación del Sistema Penitenciario y la Secretaría de Salud de Michoacán, se realizaron 94 mastografías a mujeres privadas de la libertad. Los estudios se llevaron a cabo en los centros penitenciarios “David Franco Rodríguez”, de Alta Seguridad para Delitos de Alto Impacto y el de Uruapan, como parte de las acciones para la detección oportuna del cáncer de mama.

En el marco de esta campaña de salud en diez de los 11 penales del estado con mujeres privadas de la libertad, el personal médico practicó durante enero mastografías gratuitas a 50 mujeres en David Franco, 30 en Alto Impacto y 14 en Uruapan.

Además del estudio, se brinda seguimiento médico y tratamiento gratuito a las mujeres con resultados positivos, lo que garantiza el derecho a la salud de quienes cumplen una sentencia en los centros penitenciarios de la entidad.

En coordinación con las autoridades penitenciarias, la unidad móvil de esta campaña visitará durante los próximos meses los centros de Apatzingán, Lázaro Cárdenas, Zamora, Sahuayo, La Piedad, Zitácuaro y Maravatío para realizar mastografías.